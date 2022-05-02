Крэйг Вудкрофт: «Белорусский хоккей находится на правильном пути развития. Хоккеисты из НХЛ значительно усилили бы сборную»

считает, что белорусский хоккей прогрессирует.

уступила команде России (2:3 ОТ) во втором контрольном матче в Туле.

«Мы немного медленно начали, как мне кажется. Возможно, осторожничали перед теми скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали им пространства в средней зоне, и это привело к двум пропущенным шайбам.

Мы в перерыве поговорили о том, как следует перевернуть игру, и в третьем периоде нам удалось сравнять счет, но допущенная ошибка привела к итоговому результату.

Тем не менее я доволен тем, как команда сумела собраться и вернуться в игру, уступая в счете. Проведение таких игр – это возможность заняться развитием новых игроков, открыть новое поколение, протестировать молодых неопытных ребят на фоне заявивших о себе россиян.

Культура игры, которую мы сейчас прививаем, основана на скорости, технической обученности игроков, и вы видите, что мы способны играть на равных, вытаскивать игры.

Белорусский хоккей, как мне кажется, находится на правильном пути развития. Вы упомянули ребят, которые выступают в НХЛ, и если они были бы в команде, то значительно усилили бы нашу сборную. То же самое я могу сказать и о российской команде, если бы игроки из НХЛ сумели присоединиться к ней», – сказал главный тренер сборной Беларуси.