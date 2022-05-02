«Динамо» за деньги обменяет Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

«Ак Барс» и московское «Динамо» готовят крупный обмен.
Ведущие хоккеисты бело-голубых Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев переходят в казанский клуб.
По данным «Бизнес Online», московский клуб получит денежную компенсацию за трех игроков.
О переходе всех трех хоккеистов может быть объявлено уже в ближайшее время. «Динамо» расстанется с ними из-за проблем с финансированием.
Летом 2021 года публиковалась платежная ведомость «Динамо», в которой годовая зарплата Шипачева – 95 миллионов рублей, Войнова – 70, Галиева – 50.