«Динамо» за деньги обменяет Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

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«Ак Барс» и московское «Динамо» готовят крупный обмен.

Ведущие хоккеисты бело-голубых Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев переходят в казанский клуб.

По данным «Бизнес Online», московский клуб получит денежную компенсацию за трех игроков.

О переходе всех трех хоккеистов может быть объявлено уже в ближайшее время. «Динамо» расстанется с ними из-за проблем с финансированием.

Летом 2021 года публиковалась платежная ведомость «Динамо», в которой годовая зарплата Шипачева – 95 миллионов рублей, Войнова – 70, Галиева – 50.

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