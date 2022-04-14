Шипачев и Войнов могут перейти в «Ак Барс». «Динамо» ищет варианты обмена

Два хоккеиста московского «Динамо» могут пополнить состав .

Как сообщает «Матч ТВ», существует вариант, при котором в казанский клуб перейдет нападающий .

Контракт форварда московским клубом рассчитан до окончания сезона-2023/24, но ищет возможности обмена или продажи хоккеиста.

При этом добавляется, что в «Ак Барс» может также может перебраться защитник бело-голубых .

Ранее стало известно, что новым главным тренером казанской команды станет Олег Знарок, работавший с Шипачевым и Войновым в СКА.