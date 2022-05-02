«Русофобия поднялась еще на один уровень. Они хотели, чтобы в Америке услышали». Депутат Журова о запрете финнам из КХЛ играть за сборную

Теги Сборная Финляндии по хоккею Светлана Журова КХЛ Федерация хоккея Финляндии Политика Хоккей

Светлана Журова высказалась о запрете финским хоккеистами из КХЛ играть за сборную.

Ранее Федерация хоккея Финляндии сообщила, что хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за национальную сборную.

«Абсурд дошел до предела.

Хорошо. А люди, у которых компании здесь есть, им все оставить и возвращаться в свою страну? У хоккеистов есть контракты, они не смогут просто взять и уехать.

Русофобия поднялась еще на один уровень. Они хотели громко заявить, чтобы обязательно в Америке услышали.

Не важно, что хоккеисты могут не играть потом больше», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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