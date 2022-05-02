Генменеджер сборной Финляндии: «Аалтонен не поедет в Россию. Он подписал контракт с «Автомобилистом» до Олимпиады»

не будет играть за «Автомобилист» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.

Напомним, вчера «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Аалтонена, Юхи Метсолы и Юрки Йокипакки.

«Вопреки вчерашним новостям, Аалтонен не поедет в Россию в следующем сезоне.

Он подписал контракт на сезон-2022/23 до Олимпиады», – сказал Лехтинен.

По словам генменеджера, контракт будет расторгнут через несколько дней или даже часов.

Ранее стало известно, что Метсола также расторгнет контракт с клубом.

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне

«Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Метсолы, Йокипакки, Аалтонена и Волка