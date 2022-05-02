Генменеджер сборной Финляндии: «Аалтонен не поедет в Россию. Он подписал контракт с «Автомобилистом» до Олимпиады»

Миро Аалтонен не будет играть за «Автомобилист» в следующем сезоне.
Об этом сообщил генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.
Напомним, вчера «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Аалтонена, Юхи Метсолы и Юрки Йокипакки.
«Вопреки вчерашним новостям, Аалтонен не поедет в Россию в следующем сезоне.
Он подписал контракт на сезон-2022/23 до Олимпиады», – сказал Лехтинен.
По словам генменеджера, контракт будет расторгнут через несколько дней или даже часов.
Ранее стало известно, что Метсола также расторгнет контракт с клубом.
Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне
«Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Метсолы, Йокипакки, Аалтонена и Волка