Метсола намерен расторгнуть контракт с «Автомобилистом»

расторгнет контракт с «Автомобилистом».

Об этом сообщил агент вратаря Ярмо Корк.

«Юха подписал контракт в начале января. Интересно, почему клуб объявил о соглашениях финских игроков именно сейчас. Они не глупые, знают, что финны в нынешней ситуации не поедут в Россию», – сказал Корк.

Напомним, вчера «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Метсолы, и .

По словам агента, он ведет работу над расторжением соглашения игрока.

Корк заявил, что не знает о деталях соглашений Аалтонена и Йокипакки, но предполагает, что они также достигли договоренности в декабре-январе.

«Автомобилист» объявил о регистрации контрактов Метсолы, Йокипакки, Аалтонена и Волка