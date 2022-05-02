Шипачев о своей зарплате: «Я не виноват, что кто-то за 10 млн рублей играет. Я не вымаливал контракт, не сам его себе предлагал»

высказался о своей зарплате в «Динамо».

– Есть мнение, что «Динамо» – заложник вашего контракта. Как вы относитесь к таким разговорам?

– Я же не вымаливал этот контракт и не сам его себе предлагал. Я обозначил руководству, что хочу остаться в «Динамо», дальше начались переговоры.

Мне предложили контракт с понижением зарплаты, хотя были предложения из других клубов. И предложения как минимум не хуже. Но «Динамо» было в приоритете.

Совместно с руководством решили часть денег перевести в серьезные бонусы вроде бонуса за чемпионства. А что касается заложник или не заложник…Это вы к тому, что я большие деньги получаю? Но ведь каждого игрока оценивают по игре, по статистике. Я же не виноват, что кто-то за 10 миллионов рублей играет. Значит, его так оценили.

А если говорить о соотношении цена/качество, то я не считаю, что как-то плохо играю за «Динамо». Статистику не обманешь, – сказал нападающий клуба КХЛ.

Платежка «Динамо» – 759 млн рублей. Шипачев получает 95 млн, Войнов – 70, О’Делл – 40 («СЭ»)