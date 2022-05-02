Заварухин о том, что в раздевалке «Автомобилиста» не хватает вожака: «Были вроде мужики, но сплотить коллектив не получилось»

Николай Заварухин прокомментировал выступление «Автомобилиста» в сезоне-2021/22.

Клуб не вышел в плей-офф КХЛ.

– Первые матчи с вами в руководстве команда провела очень уверенно в обороне. Почему провал произошел так быстро?

– Немножко время пошло на перестроение игры и команды. Где-то больше акцент на оборону, где ты тратишь больше сил, не было хоккея с шашками наголо, хотели сыграть более дисциплинированно.

Одна из главных причин – коллектив. Хоккей – мужская игра, где выигрывает команда, где больше мужиков. Объединение этих мужиков – главное, мне кажется, этого не хватило.

– Не показалось ли, что в раздевалке клуба давно не хватает вожака?

– Не получилось это сделать. Были вроде мужики, но по какой-то причине не получилось сплотить коллектив, разбирались с этим.

Плюс у нас были хорошие бэкапы – что Галкин, что Шикин, я считаю, что главная проблема у нас была – первый номер, который вытаскивает команду, заряжает ее как аккумулятор. Считаю, его не хватило, а так парни – хорошие вторые номера, не хватило им на первого, – сказал главный тренер .