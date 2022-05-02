«Автомобилист» подписал контракт с сыном Дениса Куляша

«Автомобилист» подписал контракты с 7 молодыми хоккеистами.
Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на 3 года.
Клуб заключил контракты с воспитанниками хоккейных школ Екатеринбурга и Свердловской области, которые прошли просмотровые сборы с «Авто».
Состав команды пополнили вратарь Даниил Кошелев, защитники Олег Байков и Максим Рябышев, а также сын Дениса Куляша, нападающий Даниэль Куляш.
Также подписаны новые двусторонние соглашения с голкипером «Авто» Владимиром Войтюком, защитником команды Никитой Ишимниковым и нападающим Егором Кузьминым.