«Автомобилист» подписал контракт с сыном Дениса Куляша

«Автомобилист» подписал контракты с 7 молодыми хоккеистами.

Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на 3 года.

Клуб заключил контракты с воспитанниками хоккейных школ Екатеринбурга и Свердловской области, которые прошли просмотровые сборы с «Авто».

Состав команды пополнили вратарь Даниил Кошелев, защитники Олег Байков и Максим Рябышев, а также сын Дениса Куляша, нападающий Даниэль Куляш.

Также подписаны новые двусторонние соглашения с голкипером «Авто» Владимиром Войтюком, защитником команды Никитой Ишимниковым и нападающим Егором Кузьминым.