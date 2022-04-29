Кэйн о перестройке в «Рейнджерс»: «Они стали одной из лучших команд в НХЛ. Когда подписываете таких парней, как Панарин и Шестеркин, это помогает»

высказался о перестройке в «Чикаго».

Срок соглашения нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Кэйн сообщил, что в межсезонье обсудит с генменеджером Кайлом Дэвидсоном перестройку «Блэкхокс». Он отметил, что его воодушевила скорость перестроек в таких клубах, как и «Рейнджерс».

Напомним, «Чикаго» объявил о перестройке состава в октябре 2020 года.

«Вы можете побеждать и все еще находиться в процессе перестройки. Я думаю, что есть команды, которые его ускорили, верно? Посмотрите на «Лос-Анджелес». У них было несколько молодых парней, которые пришли и, возможно, превзошли некоторые ожидания менеджмента, и внезапно они оказались в положении, когда могут подписывать таких парней, как Дано, и выменять Арвидссона, и они стали лучше.

? Они опубликовали меморандум [8 февраля 2018 года] о том, что начинают перестройку, и через пару лет внезапно стали одной из лучших команд в лиге. Конечно, когда вы подписываете такого парня, как , это помогает. Или такого парня, как Шестеркин, да?

Очевидно, нужны молодые ребята, чтобы сделать следующие шаги, но я думаю, что это можно сделать быстрее, чем некоторые думают», – сказал Кэйн.

«Чикаго» не вышел в плей-офф в 4-й раз за 5 сезонов