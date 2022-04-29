Панарин пропустит матч с «Вашингтоном». Он не сыграет во второй игре подряд перед плей-офф

Теги травмы Рейнджерс Вашингтон НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин пропустит еще один матч чемпионата НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» не примет участие в игре регулярного чемпионата против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела.

Ранее российский хоккеист также не сыграл против «Монреаля» (3:4). Таким образом, он пропустит второй матч подряд.

Матч с «Вашингтоном» – заключительный для клуба из Нью-Йорка в регулярном чемпионате. После этого команда начнет выступления в плей-офф Кубка Стэнли.

Панарин получил травму по ходу игры против «Каролины» (3:4).

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