Панарин пропустит матч с «Вашингтоном». Он не сыграет во второй игре подряд перед плей-офф

пропустит еще один матч чемпионата .

Нападающий не примет участие в игре регулярного чемпионата против из-за травмы верхней части тела.

Ранее российский хоккеист также не сыграл против «Монреаля» (3:4). Таким образом, он пропустит второй матч подряд.

Матч с «Вашингтоном» – заключительный для клуба из Нью-Йорка в регулярном чемпионате. После этого команда начнет выступления в плей-офф Кубка Стэнли.

Панарин получил травму по ходу игры против «Каролины» (3:4).