Бедард забил 6 голов в 4 матчах ЮЧМ. Кемелл сделал хет-трик с Канадой – он претендент на топ-10 драфта-2022

16-летний хоккеист забросил 6 шайб в 4 матчах юниорского чемпионата мира.

Нападающий сборной Канады забросил две шайбы в ворота команды Финляндии (5:6 ОТ) в четвертьфинале турнира, причем одну из них – в меньшинстве.

В общей сложности на ЮЧМ-2022 один из фаворитов драфта НХЛ-2023 набрал 7 (6+1) очков в 4 матчах.

Добавим, что 18-летний сделал хет-трик с победным голом в овертайме матча с Канадой.

Финский форвард может быть выбран в топ-10 первого раунда на предстоящем драфте НХЛ-2022.