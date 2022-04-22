Лотерея драфта НХЛ-2022 назначена на 10 мая. Будут разыграны 1-й и 2-й выборы

Лотерея драфта НХЛ-2022 назначена на 10 мая.

В этом году, как и в прошлом, розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов. Ранее разыгрывались три первых выбора.

Это значит, что команда, занявшая последнее место в регулярном чемпионате, будет выбирать как минимум 3-й.

Кроме того, команда может подняться максимум на 10 позиций. На общий 1-й номер будут претендовать только 11 команд.

Наивысшие шансы на выигрыш лотереи будут у команды, занявшей 32-е место (18,5%). У 31-й – 13,5%, у 30-й – 11,5%.

Минимальными шансами будет располагать команды с 17-го и 18-го места – 0,5%.

Для лотереи за общий 2-й номер коэффициенты будут скорректированы.

Среди фаворитов драфта НХЛ-2022 называются форварды и Мэттью Савуа (Канада), Логан Кули (США), (Словакия).