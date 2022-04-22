Лотерея драфта НХЛ-2022 назначена на 10 мая. Будут разыграны 1-й и 2-й выборы

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Лотерея драфта НХЛ-2022 назначена на 10 мая.

В этом году, как и в прошлом, розыгрыш определит обладателей первых двух общих выборов. Ранее разыгрывались три первых выбора. 

Это значит, что команда, занявшая последнее место в регулярном чемпионате, будет выбирать как минимум 3-й. 

Кроме того, команда может подняться максимум на 10 позиций. На общий 1-й номер будут претендовать только 11 команд. 

Наивысшие шансы на выигрыш лотереи будут у команды, занявшей 32-е место (18,5%). У 31-й – 13,5%, у 30-й – 11,5%. 

Минимальными шансами будет располагать команды с 17-го и 18-го места – 0,5%. 

Для лотереи за общий 2-й номер коэффициенты будут скорректированы. 

Среди фаворитов драфта НХЛ-2022 называются форварды Шейн Райт и Мэттью Савуа (Канада), Логан Кули (США), Юрай Слафковски (Словакия). 

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