Дмитрий Орлов: «Овечкин нужен «Вашингтону» как капитан, как лидер, как наш снайпер»

Дмитрий Орлов высказался о значимости Александра Овечкина.

«Очевидно, что он лучший снайпер в лиге, а голы важны. Вы видели, что в последних трех играх мы мало забивали.

Конечно, он нужен нам как капитан, как лидер, как наш снайпер, нам нужны все. Прямо сейчас все здоровы, так что это хорошо», – сказал защитник «Вашингтона»

Напомним, капитан «Вашингтона» вернулся к полноценным тренировкам после травмы верхней части тела, из-за которой он пропустил три последних матча регулярного чемпионата НХЛ.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой». Первая игра пройдет 4 мая.