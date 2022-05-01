Овечкин сказал, что хорошо чувствует себя после травмы и мог бы сыграть в пропущенных матчах, если бы это был плей-офф

рассказал о своей травме перед матчами первого раунда Кубка Стэнли.

Ранее капитан вернулся к полноценным тренировкам после травмы верхней части тела, из-за которой он пропустил три последних матча регулярного чемпионата .

Россиянин сообщил, что хорошо себя чувствует. Овечкин отметил, что мог бы сыграть в трех пропущенных матчах, если бы это были игры плей-офф.

«Мы знали, что выйдем в плей-офф, поэтому решили отдохнуть. Очевидно, матчи плей-офф будут совсем другими по сравнению с играми регулярки», – добавил Овечкин.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой». Первая игра пройдет 4 мая.