Овечкин сказал, что хорошо чувствует себя после травмы и мог бы сыграть в пропущенных матчах, если бы это был плей-офф

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Александр Овечкин рассказал о своей травме перед матчами первого раунда Кубка Стэнли.

Ранее капитан «Вашингтона» вернулся к полноценным тренировкам после травмы верхней части тела, из-за которой он пропустил три последних матча регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин сообщил, что хорошо себя чувствует. Овечкин отметил, что мог бы сыграть в трех пропущенных матчах, если бы это были игры плей-офф.

«Мы знали, что выйдем в плей-офф, поэтому решили отдохнуть. Очевидно, матчи плей-офф будут совсем другими по сравнению с играми регулярки», – добавил Овечкин.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой». Первая игра пройдет 4 мая.

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