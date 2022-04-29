Довлатова про Овечкина: «Приносит ежедневно миллиард, сын сказал, что там все молятся на него. Нетребко, значит, таких денег не приносит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Алла Довлатова высказалась про Александра Овечкина в контексте санкций.

Известная телеведущая прокомментировала применяемые санкции к отечественных спортсменах и звездам.

В частности, Довлатова высказалась в данной связи в адрес оперной певицы Анны Нетребко, которую критиковали в России за ее изменившиеся высказывания.

«Александр Овечкин, к примеру, ежедневно приносит миллиард. И вот он вообще не попадает ни под какие санкции.

Я недавно спрашивала у своего сына: а почему это Овечкина никто не заставляет от родины отказываться. А сын мне говорит, что его просто нельзя заставить, они ведь там все молятся на него.

Так вот и получается. А Нетребко просто заставили. Значит, она таких денег не приносит», – заявила Довлатова.

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