Каменский о Капризове и Овечкине: «Не надо их сравнивать. У Кирилла свой путь, он не должен ни на кого смотреть»

призвал не сравнивать с .

Форвард «Миннесоты» завершил регулярный чемпионат со 108 (47+61) очками в 81 матче, закрепив за собой рекорды клуба по всем трем показателям результативности.

«Поздравляю Кирилла, молодец! Сейчас в сезоне наступает ответственный момент – плей-офф. Капризов находится в замечательной форме, показывает отличный хоккей, нужно продолжать в том же духе!

Кирилл показал крутой результат, теперь нужно ему соответствовать и стараться повторять каждый год. У него есть талант, необходимо прогрессировать дальше. Желание есть, это главное.

Может ли он пойти по стопам Овечкина? Не надо их сравнивать. У Капризова свой путь. Он не должен ни на кого смотреть. Ему нужно смотреть на свою игру», – считает советник главного тренера сборной России.

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