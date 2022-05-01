Сергей Федоров: «Благодарен видению и мудрости Сечина. Он дал мне возможность, поверил в меня»

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Сечина за доверие и отметил его мудрость.

– Кого-то отдельно хотите поздравить?

– Обязательно. Я очень благодарен видению, мудрости и вере в меня Игоря Ивановича Сечина.

– И, соответственно, компании-спонсору.

– Абсолютно. Компания «Роснефть», Игорь Иванович Сечин дали мне возможность, поверили в меня. Я, честно, не знал, – сказал тренер ЦСКА в беседе с .

ЦСКА с Федоровым во главе выиграл Кубок Гагарина, победив «Магнитку» (4-3) в финале.

Президент ЦСКА: «Сечин назначил Федорова. Игорь Иванович, это и ваша заслуга! Мы с вами, спасибо за доверие!»

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок

ЦСКА добыл кубок простой схемой в защите. У «Магнитки» забрали контратаки – больше ничего не нашлось