Федоров о создании команды-династии в ЦСКА: «Таких грандиозных планов нет, но будем стараться победить»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после победы в Кубке Гагарина.

«Шли к этому титулу шаг за шагом. Были сложные моменты для меня и тренерского штаба. Конечно, эти великие тренеры мне очно дали как игроку, а как тренеру мне нужно все осмыслить. Опираясь на опыт игрока, экспромт какой-то был в своих действиях – все это в совокупности, и парни правильно отреагировали.

Хоккей – игра красивая, контактная, много единоборств, будем стремиться победить. Таких грандиозных планов [по созданию команды-династии] нет, но то, что мы будем трудиться, делать вместе и стараться победить, – это точно.

[о продлении контрактов с игроками] Так далеко не загадываю. Знаю, что у некоторых ребят контракты не подписаны, но у большинства есть. Но посмотрим, будем надеяться, что будут подписаны они», – сказал Федоров.

ЦСКА добыл кубок простой схемой в защите. У «Магнитки» забрали контратаки – больше ничего не нашлось