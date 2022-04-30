«Торпедо» объявило об уходе Немировски с поста главного тренера

Теги Торпедо Артем Чубаров Дэвид Немировски Сандис Озолиньш отставки Владимир Куликов КХЛ Хоккей

«Торпедо» официально объявило об уходе Дэвида Немировски.

«Дэвид Немировски вместе со своим тренерским штабом завершили работу в хоккейном клубе «Торпедо».

Мы благодарим Дэвида Немировски, Сандиса Озолиньша, Артема Чубарова, Владимира Куликова и Эндрю Кэксора за профессиональное и добросовестное выполнение своих обязанностей, яркие победы и незабываемые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится на сайте клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ нижегородский клуб не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Западной конференции. Это был четвертый сезон Немировски во главе «Торпедо».

В трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде. 

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