Лайне сделал дубль в матче с «Торонто», набрав очки в 10-й игре подряд (11+8). Он 4-й игрок в истории «Коламбуса» с такой серией

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Патрик Лайне сделал дубль в матче с «Торонто», набрав очки в 10-й игре подряд.

«Коламбус» одержал победу со счетом 4:3 ОТ, финского форварда признали 1-й звездой. 

На отрезке из 10 матчей у Лайне 19 (11+8) очков. Всего в сезоне – 35 (18+17) баллов в 31 игре. 

Он стал 4-м игроком в истории «Блю Джекетс» с результативной серией из двузначного числа матчей. 

Рекордом владеет Райан Джохансен (13 матчей, 2014/15), на втором месте Кэм Эткинсон (12 матчей, 2018/19), серии из 10 игр выдавали тот же Джохансен (2014/15) и Ричард Амбергер (2010/11). 

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