Лайне сделал дубль в матче с «Торонто», набрав очки в 10-й игре подряд (11+8). Он 4-й игрок в истории «Коламбуса» с такой серией

сделал дубль в матче с , набрав очки в 10-й игре подряд.

одержал победу со счетом 4:3 ОТ, финского форварда признали 1-й звездой.

На отрезке из 10 матчей у Лайне 19 (11+8) очков. Всего в сезоне – 35 (18+17) баллов в 31 игре.

Он стал 4-м игроком в истории «Блю Джекетс» с результативной серией из двузначного числа матчей.

Рекордом владеет (13 матчей, 2014/15), на втором месте (12 матчей, 2018/19), серии из 10 игр выдавали тот же Джохансен (2014/15) и Ричард Амбергер (2010/11).