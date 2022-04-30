Александр Попов: «С трибун смотреть седьмые матчи невозможно. Трясет так, что лучше выйти калекой. Доказал, что рано уходить на пост в клубе»

Александр Попов прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

Форвард был признан самым ценным игроком плей-офф. Он забил гол, ставший победным для команды в седьмой игре серии с «Металлургом» (4:1, 4-3).

«Седьмой матч бывает редко, поэтому к нему готовиться не нужно, все были готовы. Силы найдутся, если захочешь.

Не ожидал, что признают MVP. Мне было не очень хорошо, поэтому пока я не особо понял. Все хвалят меня? Кубок выигрывает команда.

Все молодцы, все красавцы. Как готовлюсь? Секрет. Как переломили серию? Не могу сказать. Когда отступать некуда, отдаешь все. Ребята зацепились и дальше друг за друга выиграли.

Планировал, что буду играть в седьмом матче, как бы там ни было. С трибун смотреть седьмые матчи невозможно. Трясет так, что лучше выйти калекой. Доказал, что рано уходить на пост в клубе. Подумать надо. Тяжелая серия? У нас все были тяжелые. В два раза старше партнеров? Мы наравне», – сказал 41-летний нападающий ЦСКА.

Киселевич о Попове: «Он сыграл с травмой, с которой нельзя ходить – нужен гипс. Вышел, забил, надорвался и ушел – спортивный героизм»

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)