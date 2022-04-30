Андрей Назаров: «Ошеломляющий камбэк ЦСКА. Федоров добился шикарной победы в свой первый же год»

прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

Команда обыграла «Металлург» (4:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3.

– Ошеломляющий камбэк ЦСКА, великолепный хоккей! Мы увидели интересную, захватывающую борьбу, логично решившуюся только в седьмом матче. Думаю, все болельщики довольны. Может быть, за исключением фанатов .

– Перед сезоном вы называли Федорова волшебником на льду. Получается, и на тренерском мостике он тоже волшебник?

– Да, у меня воочию был шанс наблюдать за тем, как он играл, что он творил на льду. Порой мы все задавали себе вопрос, как это у него получается? И сейчас можно задать вопрос тот же самый: как у него получается в роли тренера? Тут остается только поздравить Сергея, он добился шикарной победы в свой первый же год, – сказал главный тренер .

ЦСКА – 2-й клуб в истории, отыгравшийся с 1-3 по ходу финальной серии и выигравший Кубок Гагарина. Ранее это удавалось «Динамо» в 2012 году

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок