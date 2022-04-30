«Металлург» забил 4 гола в 3 матчах с ЦСКА после 3-1 в серии. У Майе, Лайпсика и Голдобина 1 балл на троих на этом отрезке

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«Металлург» забил четыре гола в последних трех матчах серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Магнитогорский клуб проиграл армейцам в решающем седьмом матче финала плей-офф со счетом 1:4.

Поведя 3-1 в серии, команда тренера Ильи Воробьева забила четыре гола в трех следующих матчах.

В пятой игре «Металлург» забросил две шайбы, в шестой и седьмой играх – по одной.

При этом с пятой по седьмую игры ведущие нападающие магнитогорцев Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин набрали на троих всего один балл за результативность – это гол Майе во втором периоде 7-го матча.

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