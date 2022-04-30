Яковлев о том, когда кубок уплыл из рук «Металлурга»: «Шесть минут до конца 5-й игры, потом большинство в овертайме. С этого все началось»

рассказал, когда случился перелом в серии против ЦСКА.

проиграл московскому клубу в седьмой игре финала Кубка Гагарина – 1:4. По ходу серии магнитогорцы вели 3-1.

– ЦСКА поопытнее. Для некоторых это был четвертый финал.

У нас не было ребят с таким опытом. Где-то это сказалось. Сезон можно занести в зачем. У нас была классная команда. Чуть-чуть не хватило. ЦСКА оказался сильнее в нюансах.

– После гола Коробкина в пятом матче вы могли стать чемпионами.

– Это был один из ключевых моментов. Шесть минут...

– В какой момент кубок уплыл из рук?

– Наверное, в этот момент, когда оставалось шесть минут. Потом было большинство, которые нужно было забивать. С этого все началось, – сказал защитник «Металлурга».

ЦСКА добыл кубок простой схемой в защите. У «Магнитки» забрали контратаки – больше ничего не нашлось