Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Потрясающая серия! ЦСКА проигрывал 1-3. И три матча подряд выиграл. Это практически невозможно»

Владислав Третьяк поделился впечатлениями от серии ЦСКА – «Металлург».

Московский клуб выиграл Кубок Гагарина. Команда обыграла «Металлург» (4:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3.

«Я хочу сказать, что серия потрясающая! И со СКА так было, и здесь, с «Металлургом»! Она держала всех болельщиков в напряжении. И со СКА ЦСКА выиграл в последнем матче, и здесь! Поэтому, конечно, я хочу сказать, что для болельщиков это была потрясающая игра.

За это и любят такие матчи! Непредсказуемая игра! ЦСКА проигрывал в серии 1-3. И три матча подряд выиграли. Это сделать практически невозможно. Это только СКА проигрывал 0-3 и выиграл у ЦСКА Кубок в свое время», – сказал президент ФХР.

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