Киселевич о Попове: «Он сыграл с травмой, с которой нельзя ходить – нужен гипс. Вышел, забил, надорвался и ушел – спортивный героизм»

раскрыл подробности травмы .

41-летний хоккеист появился в составе ЦСКА в седьмом матче серии с (4:1), пропустив предыдущие три игры.

Попов забросил вторую шайбу ЦСКА в матче, ставшей в результате победной. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.

«Это очень важная победа. Здесь много слов не надо, все красавцы, выиграли.

Когда было тяжело, Никита Нестеров сказал, что отдаст мне в руки. И сдержал свое слово.

Попов – просто легенда. Это человек, который вышел на уколах. С травмой, с которой нельзя ходить – там нужен гипс.

Он вышел, забил, надорвался и ушел. Это самое лучшее в мире чувство, когда ты так уходишь. Это спортивный героизм», – сказал защитник ЦСКА.

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