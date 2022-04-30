Шумаков, Рылов, Спунер и Станислав Бочаров покинули «Автомобилист»

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«Автомобилист» объявил об уходе четырех игроков.

В связи с истечением срока действия контрактов клуб покидают нападающие Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и защитник Яков Рылов.

Спунер набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах сезона-2021/22. На счету Шумакова 25 (10+15) баллов в 38 играх.

Бочаров отметился 20 (7+13) очками в 42 матчах. Рылов в минувшем сезоне набрал 5 (2+3) баллов в 25 играх.

Клуб также завершает сотрудничество с тренерами Германом Титовым, Игорем Улановым и Константином Власовым.

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