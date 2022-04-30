Рашит Давыдов о Кошечкине и Федотове: «Просматривается схожая манера и единое понимание игры»

поделился ожиданиями от седьмого матча серии между «Металлургом» и ЦСКА.

«Седьмой матч финала Кубка Гагарина – это самая горячая реклама хоккея в России. Все любители и профессионалы российского хоккея, все болельщики ждут этого события.

«Металлург» и ЦСКА уже давно успели изучить друг друга. И уже вряд ли смогут друг друга чем-то удивить. Седьмой матч этих команд, на мой взгляд, будет игрой нервов. А вернее – хладнокровной уверенности в своих действиях. Уверен, что никто сейчас не возьмется предсказывать итоговый результат этой игры. Обе команды отдадут все свои силы без остатка в этот вечер, так как он станет заключительным в сезоне.

Можно сказать, что на данный момент психологическое преимущество имеют армейцы. Но даже те встречи, в которых «Магнитка» потерпела поражение, показывают, что уральцы в порядке. Обе команды находятся в игровом тонусе.

Смею предположить, что игра с обеих сторон будет очень организованной и строгой на протяжении всех шестидесяти минут. А вот если матч перейдет в овертайм, то там игра оживится и голевых моментов может быть гораздо больше, чем в основное время.

Про игру Кошечкина и Федотова скажу, что я получаю эстетическое удовольствие от действий в воротах обоих наших вратарей-гигантов. И не смотря на то, что Федотов проводит свой первый полноценный плей-офф и впервые играет в финале Кубка Гагарина, а для Кошечкина это уже четвертый финал за карьеру, на мой взгляд, просматривается схожая манера и единое понимание игры.

На мой взгляд, есть некая преемственность двух вратарских поколений. И меня это радует. Оба вратаря играют надежно и уверенно», – сказал тренер вратарей «Локомотива» .

Решающий матч финальной серии Кубка Гагарина между и состоится сегодня, 30 апреля.