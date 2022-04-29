42,4% хоккеистов НХЛ хотели бы видеть Макдэвида игроком своей команды

Более 42% хоккеистов НХЛ хотели бы видеть Коннора Макдэвида игроком своей команды.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Они должны были ответить на вопрос: «Если вам нужно выиграть один матч, кого из полевых игроков вы хотели бы видеть в своей команде?»

42,4% хоккеистов выбрали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (17,3% голосов). Третье место занял защитник Виктор Хедман из «Тампы» (6,7%).

Игроки также ответили на вопрос: «Кто лучше всех обращается с клюшкой?» Первое место занял форвард «Чикаго» Патрик Кэйн (57,3% голосов). Коннор Макдэвид стал вторым (22,8%), третье место занял нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (5,3%).

Лучшим распасовщиком игроки считают форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (17,7% голосов). Вторым стал Патрик Кэйн (15,6%), третьим – Никлас Бэкстрем из «Вашингтона» (15,4%). В топ-5 также вошли Коннор Макдэвид (10,6%) и Никита Кучеров из «Тампы» (6,2%).