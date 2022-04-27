Кучеров занимает 2-е место в сезоне НХЛ по очкам в среднем за игру (1,47). Макдэвид – 1-й (1,54)

занимает 2-е место в сезоне по очкам за игру (1,47), Макдэвид – 1-й.

Российский нападающий имеет на счету 66 (24+42) очков в 45 играх.

С показателем 1,47 очка за игру он уступает только лидеру гонки бомбардиров – из (122 очка в 79 играх, 1,54 в среднем).

В топ-5 также входят ( , 106 в 73, 1,45), Джонатан Юбердо ( , 115 в 80, 1,44) и ( , 113 в 80, 1,41).

Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. У него 9+11 на этом отрезке