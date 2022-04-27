Кучеров занимает 2-е место в сезоне НХЛ по очкам в среднем за игру (1,47). Макдэвид – 1-й (1,54)

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Никита Кучеров занимает 2-е место в сезоне НХЛ по очкам за игру (1,47), Макдэвид – 1-й.

Российский нападающий «Тампы» имеет на счету 66 (24+42) очков в 45 играх. 

С показателем 1,47 очка за игру он уступает только лидеру гонки бомбардиров – Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (122 очка в 79 играх, 1,54 в среднем). 

В топ-5 также входят Остон Мэттьюс («Торонто», 106 в 73, 1,45), Джонатан Юбердо («Флорида», 115 в 80, 1,44) и Джонни Годро («Калгари», 113 в 80, 1,41). 

Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. У него 9+11 на этом отрезке

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