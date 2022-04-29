Форвард «Ак Барса» Бровкин стал жертвой вымогателей. Он передал им около 2 млн рублей («Бизнес Online»)

Форвард Артур Бровкин стал жертвой вымогателей.

Как сообщает «Бизнес Online», накануне в Вахитовский суд Казани доставили подозреваемых в вымогательстве денег у игрока. 27-летнему Максиму Сидорову и 41-летнему Марату Хасанзянову предъявлены обвинения по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

По информации издания, около года назад Сидоров сообщил Бровкину, что из-за него пострадали очень солидные люди, и теперь игрок заочно должен им серьезные суммы.

Сообщается, что Сидоров угрожал форварду как устно, так и через мессенджеры. Он сказал Бровкину, что вопрос можно решить за 5 с лишним млн рублей.

По данным издания, с апреля 2021 года по апрель 2022 года хоккеист передал Сидорову около 2 млн рублей, но затем все-таки написал заявление в полицию.

Сидоров признал свою вину в полном объеме и был отправлен под домашний арест на 2 месяца. Хасанзянов вину категорически не признал и был отправлен в СИЗО до 22 июня.

20-летний Бровкин – воспитанник «Ак Барса». В сезоне-2021/22 он провел 7 матчей в и набрал 2 (1+1) очка. По итогам минувшего регулярного чемпионата ВХЛ Бровкин стал третьим снайпером «Барса». Он набрал 19 (12+7) баллов в 38 играх.