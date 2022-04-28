Семенов может получить контракт с зарплатой около 70 млн рублей в год в «Ак Барсе» (Metaratings)

Стали известны подробности переговоров и .

Ранее появилась информация, что 27-летний нападающий «Авангарда» близок к переходу в казанский клуб, который предлагает игроку контракт на два года.

По данным Metaratings.ru, сторона нападающего Семенова обсуждает соглашение с «Ак Барсом» на сумму около 70 миллионов рублей за сезон.

По ходу текущего сезона центральный нападающий вернулся в из «Торонто». Он набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 13 играх.

Всего в лиге Семенов сыграл 385 матчей и набрал 173 (71+102) балла.