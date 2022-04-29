Кирилл Семенов подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 года («Матч ТВ»)

перейдет из «Авангарда» в .

Как сообщает , 27-летний игрок подписал контракт с казанским клубом на два года. Официально он должен стать свободным агентом 1 мая.

В прошлом сезоне Семенов завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», набрав 26 (10+16) очков в 60 матчах регулярного чемпионата и добавив к этому 9 (4+5) очков в 23 матчах плей-офф.

Потом центрфорвард уехал в Северную Америку, заключив контракт с «Торонто». Он провел 9 матчей в АХЛ (1+8) и 3 в НХЛ, после чего вернулся в Россию.

Кирилл выступал на Олимпиаде в Пекине, где помог сборной России завоевать серебро, набрав 3 (2+1) балла в 6 играх.

В составе набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах регулярного чемпионата и 6 (3+3) очков - в 13 матчах плей-офф Кубка Гагарина.