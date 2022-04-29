Экс-игрок «Витязя» Васильев: «Сыграл в тело против Сушинского, тот стал ругаться. Саймон подъехал, рявкнул хорошо, и Максим просто сменился»

Экс-игрок рассказал, как однажды успокоил Максима Сушинского.

выступал за подмосковный клуб с 2008 по 2010 годы, а также в сезоне-2013/14. Сейчас 32-летний форвард играет в Польше за «Заглембе».

«Когда я только приехал в команду в 19 лет, увидел Саймона – он просто машина, у него кулак был, как моя голова. Так он еще и в хоккей играл хорошо, для меня это было удивлением. Когда ему говорили драться, он просто людей уничтожал.

Помню, когда мы играли со , то я сыграл в тело против Сушинского. Он начал ехать и стал ругаться на меня «молодой, куда лезешь». А я играл в звене с Саймоном – он подъехал, рявкнул хорошо. Максим просто сменился и больше не ругался на меня.

Саймон был смешной, мы хорошо дружили. Один раз я ему после сезона налил воды в клюшки, вынул пластмасску сверху. Он смеялся, а потом после тренировки взял и все вещи скатал в один огромный шар, замотав его скотчем. Я потом полчаса примерно его разматывал», – рассказал Васильев.