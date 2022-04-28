Федоров о 7-м матче: «Это новый опыт – 100%, он необычный. ЦСКА постарается подойти к игре единым кулаком»

дал комментарий после победы над .

ЦСКА выиграл шестой матч со счетом 2:1. Решающая седьмая игра в финале Кубка Гагарина состоится 30 апреля.

– Парни – молодчики, забили два гола. После этого отдали преимущество, пропустили ненужный гол, не забили в большинстве.

Но нам противостоит мобильный соперник. Мы выстояли и теперь едем в Магнитогорск. Сделали еще один шаг…

– Как себя чувствует ? Мы увидим его в субботу?

– Пока не знаю. Но если сможет ходить – сможет и в седьмом матче сыграть.

– Почему Светлаков и Карнаухов снова схватили удаления?

– Сказать что-то сложно. Но я всегда говорю, что эмоции приветствуются. Вы понимаете, это коллектив, а не только два человека.

Все горят, все хотят, включая тренерский штаб. Так что обмен энергией идет в полном объеме.

– Как переживает тренер Федоров такой финал, который вы вытаскиваете с 1-3?

– Я переживаю, как и все. Не скажу, что это дается легко и без нервов. Но у меня есть важная обязанность – выпускать игроков на лед. Это дисциплинирует, успокаивает. Так и держусь.

– У вас как у игрока не было седьмого матча финала в карьере. Что самое главное в такой игре?

– Это новый опыт – 100%. Со стороны он необычный. Я об этом так много не думаю.

Еще есть пару часов до 12 ночи, чтобы переварить случившееся сегодня. Мы постараемся готовиться в штатном режиме, найти слова для ребят.

Подумаем-посмотрим, переспим и постараемся подойти к следующему матчу единым кулаком. Но мы все хотели увидеть этот седьмой матч. И вот теперь он будет, – сказал главный тренер .