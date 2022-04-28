Илья Воробьев: «Все хотели увидеть 7-й матч – вот, пожалуйста. Легионеры «Металлурга» берегут силы на седьмую игру»

высказался после поражения от ЦСКА в шестом матче финала .

«Металлург» уступил со счетом 1:2. Счет в серии сравнялся – 3-3, седьмая игра состоится 30 апреля.

– вначале забил с двух бросков. Там шайба вообще киксанула.

Мы забили один гол, но этого не хватило. Все хотели увидеть седьмой матч – и вот, пожалуйста.

– играл в маске. Может, он не до конца восстановился?

– У нас Дронов тоже в прошлой серии играл в маске. Ничего страшного. А сам Пашнин сыграл нормально.

– Что скажете по удалению ?

– Я не пересматривал этот эпизод. Надо будет потом посмотреть видео.

– Имеет ли значение, что седьмой матч пройдет в Магнитогорске?

– Родные трибуны всегда помогают. Но в 2016 году мы выиграли на арене ЦСКА.

– Почему иностранцы из звена Майе в трех проигранных матчах финала не набрали ни одного очка?

– Они берегут силы на седьмой матч.

– Как сложно готовить команду к такому матчболу? Не потеряла ли ваша команда психологическое преимущество?

– Это вы так считаете. А мы будем выходить и играть, – сказал главный тренер .