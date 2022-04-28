Илья Воробьев: «Все хотели увидеть 7-й матч – вот, пожалуйста. Легионеры «Металлурга» берегут силы на седьмую игру»

Илья Воробьев высказался после поражения от ЦСКА в шестом матче финала КХЛ.
«Металлург» уступил со счетом 1:2. Счет в серии сравнялся – 3-3, седьмая игра состоится 30 апреля.
– ЦСКА вначале забил с двух бросков. Там шайба вообще киксанула.
Мы забили один гол, но этого не хватило. Все хотели увидеть седьмой матч – и вот, пожалуйста.
– Михаил Пашнин играл в маске. Может, он не до конца восстановился?
– У нас Дронов тоже в прошлой серии играл в маске. Ничего страшного. А сам Пашнин сыграл нормально.
– Что скажете по удалению Джоша Керри?
– Я не пересматривал этот эпизод. Надо будет потом посмотреть видео.
– Имеет ли значение, что седьмой матч пройдет в Магнитогорске?
– Родные трибуны всегда помогают. Но в 2016 году мы выиграли Кубок Гагарина на арене ЦСКА.
– Почему иностранцы из звена Майе в трех проигранных матчах финала не набрали ни одного очка?
– Они берегут силы на седьмой матч.
– Как сложно готовить команду к такому матчболу? Не потеряла ли ваша команда психологическое преимущество?
– Это вы так считаете. А мы будем выходить и играть, – сказал главный тренер «Металлурга».