Кирилл Семенов близок к переходу в ЦСКА («Чемпионат»)

близок к переходу в .

Как сообщает , 27-летний нападающий должен подписать соглашение с армейцами после 30 апреля, когда станет неограниченно свободным агентом.

По ходу нынешнего сезона игрок вернулся в из системы «Торонто» и провел в регулярном чемпионате 8 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

В плей-офф Семенов сыграл в 13 матчах, заработав 6 (3+3) баллов.

В составе сборной России на Олимпиаде-2022 выиграл серебряную медаль, набрав 3 (2+1) очка в 6 матчах турнира.