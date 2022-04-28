ЦСКА отыгрался с 1-3 по ходу финала Кубка Гагарина. Ранее это удавалось «Динамо» в серии с «Авангардом» в 2012 году

ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, отыгравшейся с 1-3 по ходу финала Кубка Гагарина.
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу над «Металлургом» (2:1) в шестом матче финала.
Счет в серии стал равным – 3-3. Седьмая игра состоится 30 апреля в Магнитогорске.
Московскому клубу удалось совершить камбэк, сравняв счет в серии, в ходу которой магнитогорцы вели 3-1.
В 2012 году московское «Динамо» в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» отыгралось со счета 1-3 в серии, причем, как и ЦСКА сейчас, выиграло пятый матч на выезде и шестой – дома. Тогда бело-голубые выиграли трофей в семи играх.