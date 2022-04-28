Морхаус покинул пост гендиректора «Питтсбурга»: «Я ухожу после 16 удивительных и плодотворных лет»

Дэвид Морхаус покинул посты гендиректора и президента «Питтсбурга».
«После 16 удивительных и плодотворных лет в качестве старшего руководителя «Питтсбург Пингвинс» сегодня я ухожу с постов президента и гендиректора.
Я хочу поблагодарить Рона Беркла и Марио Лемье за то, что они дали мне шанс в 2007 году. Я уверен, что будущее «Пингвинс» находится в надежных руках Fenway Sports Group.
Новая группа владельцев ставит во главу угла победу, а это всегда было философией «Питтсбурга». У них есть опыт управления успешными франшизами, а у нас собран один из лучших персоналов в спорте. Наследие «Пингвинс» обязательно продолжится», – сказал Морхаус.
В 2004 году Морхаус стал консультантом по проекту новой арены команды. В апреле 2007 года он был назначен президентом клуба. В августе 2010 года он стал гендиректором «Питтсбурга».
За время его работы команда выиграла три Кубка Стэнли, четыре раза выходила в финал.