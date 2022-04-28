Крикунов о Кошечкине: «Васе 39 лет. Физически ему тяжело, поэтому он и малиновый как свекла. Но ему это не мешает, он играет на мастерстве»

Владимир Крикунов прокомментировал победу ЦСКА в пятом матче с (3:2 ОТ).

– Не скажу, что армейцы были прямо уж лучше «Магнитки» в этом матче. В финале соперники по силе и классу друг другу не уступали. Но армейцы в пятом поединке были более нацелены на ворота. Счет же в серии такой, что для них любое поражение уже все – труба. Вот они и пошли в чужую зону более зло. Самое главное – ЦСКА начал играть на чужом пятаке.

– ЦСКА очень мощно провел две последние атаки в овертайме. Почему «Магнитка» их допустила? Ведь до этого у хозяев провалов в обороне почти не было.

– Скажу честно, наблюдая за третьим периодом, думал, что ЦСКА проиграет. Но на овертайм они здорово собрались. Поняли, что одним голом все можно решить. Видно им жестко поставили задачу – вернуть серию в Москву.

– У вас нет ощущения, что Лайпсик немного сбавил в двух последних встречах? По крайней мере, перестал набирать очки.

– «Магнитка» выиграла перед этим три матча подряд. На это огромное количество нервной энергии уходит. Нельзя все матчи оставаться на пике, нет такого волшебного лекарства. Если бы его изобрели, у нас хоккей бы был просто сумасшедшим! Но, к сожалению, его не придумали пока. Поэтому спады неизбежны.

Посмотрим, как теперь ЦСКА три раза подряд выигрывать будет. Но им не надо об этом думать. Надо настраиваться только на следующую встречу. Если ее взять сумеют, в седьмом матче все может случиться. Думаю, все будет от Федотова зависеть – хватит ли у него энергии на эти две встречи?

– А у Кошечкина хватит? Когда Василия показывают крупным планом, прямо страшно за него – лицо краснющее, словно вратарь весь матч в парилке проводит.

– Васе 39 лет. Конечно, физически ему тяжело, поэтому он и малиновый как свекла. Но Кошечкин играет на мастерстве. Он все эти плей-офф уже прошел и не раз. Вратарь «Магнитки» на автомате действует в самых сложных ситуациях. А молодому игроку надо каждый раз подумать, психологически он гораздо больше в финале выматывается, чем ветеран. Для Федотова это же впервые в жизни. А то, что Кошечкин на вид краснее, так ему это не мешает, – сказал экс-главный тренер России.

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