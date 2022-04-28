Каменский о финале Кубка Гагарина: «У ЦСКА нет права на ошибки. Команды равные, поэтому игра психологии будет очень важна»

Теги Металлург Мг ЦСКА Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский поделился ожиданиями от шестого матча серии между «Металлургом» и ЦСКА.

«Хочется видеть зрелищный хоккей, много голов. Хочу, чтобы был хоккей, который нравится зрителям.

Победит сильнейший. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Команды равные, поэтому игра психологии будет очень важна.

У ЦСКА нет права на ошибки, поэтому будут наверняка играть строго. А «Магнитка» постарается сыграть так, чтобы закончить эту серию досрочно», – сказал вице-президент КХЛ по развитию. 

ЦСКА и «Магнитка» выдали великий матч. Хоккей в финале Кубка Гагарина – топ!

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