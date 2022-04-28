Леонид Вайсфельд: «Победа «Металлурга» ближе, чем седьмой матч. ЦСКА играет без права на ошибку»

поделился ожиданиями от шестого матча серии между и ЦСКА.

«Мне кажется, что победа «Магнитки» в Москве ближе, чем седьмой матч. «Металлург» должен быть более раскрепощенным. ЦСКА играет без права на ошибку, в пятом матче армейцы прошли по лезвию ножа. У «Магнитки» в этом плане преимущество.

ЦСКА был в похожей ситуации в серии со СКА? Там все-таки счет был 2-2, а здесь 2-3. Если бы «Магнитка» выиграла четыре матча подряд, то это был бы перебор. ЦСКА – это же серьезная команда. В этой серии все очень близко.

Если нужно назвать одного победителя, то пусть будет «Магнитка». Но стопроцентной уверенности, что она выиграет, у меня нет», – сказал бывший генменеджер клубов .

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