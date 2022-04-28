Леонид Вайсфельд: «Победа «Металлурга» ближе, чем седьмой матч. ЦСКА играет без права на ошибку»

Теги Металлург Мг ЦСКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от шестого матча серии между «Металлургом» и ЦСКА.

«Мне кажется, что победа «Магнитки» в Москве ближе, чем седьмой матч. «Металлург» должен быть более раскрепощенным. ЦСКА играет без права на ошибку, в пятом матче армейцы прошли по лезвию ножа. У «Магнитки» в этом плане преимущество.

ЦСКА был в похожей ситуации в серии со СКА? Там все-таки счет был 2-2, а здесь 2-3. Если бы «Магнитка» выиграла четыре матча подряд, то это был бы перебор. ЦСКА – это же серьезная команда. В этой серии все очень близко.

Если нужно назвать одного победителя, то пусть будет «Магнитка». Но стопроцентной уверенности, что она выиграет, у меня нет», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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