Александр Кожевников: «ЦСКА способен переломить серию с «Металлургом». Психологическая устойчивость у москвичей повыше»

считает, что способен переломить серию с (2-3).

«Как болельщик я жду седьмого матча. Уверен, он будет замечательным. ЦСКА способен окончательно переломить серию. Мне кажется, что психологическая устойчивость повыше у москвичей. Этим финал и хорош, что на нервах мастерство играет важнейшую роль.

Мне как болельщику будет очень интересно посмотреть седьмой матч. Поэтому остается надеяться на богатый игровой опыт Федорова. Он знает, как спасаться в самых сложных ситуациях. Самое время вспоминать про «Детройт» и сборную России. Это было бы красиво», – сказал двукратный олимпийский чемпион.