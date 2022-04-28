Саксофонист Бутман об игре Путина в хоккей: «Он не любит, когда ему поддаются. У президента сильные руки, его броски в девятки поражают»

Игорь Бутман сообщил, что не любит, когда ему поддаются при игре в хоккей.

Напомним, Бутман и Путин играют в Ночной хоккейной лиге.

«Естественно, что за эти 10 лет [игры в Ночной хоккейной лиге] Владимир Владимирович прибавил в катании, в понимании самой игры, в технике.

У президента сильные руки, поэтому его броски в верхние девятки (так в тексте – прим.) с любой стороны всегда нас поражали.

Он всегда ищет партнеров, отдает пасы, борется, открывается, а не просто берет шайбу, всех объезжает и забивает гол просто так, и все разъезжаются.

И знаете, когда матчи снимает телевидение, это одна степень борьбы. А бывают матчи, где камеры не снимают. Владимир Владимирович очень не любит, когда ему поддаются, особенно в таких матчах», – рассказал саксофонист.