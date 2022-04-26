Бурмистров о ЧМ-2022: «Кто в России смотреть будет? Сказал бы даже не показывать, если бы я работал на телевидении»

Александр Бурмистров считает, что в России не нужно показывать матчи ЧМ по хоккею.
Нападающий «Ак Барса» высказался по поводу отстранения России от международных хоккейных турниров.
– Для вас удивительно, что сборную России исключили из международных соревнований?
– Всегда считалось, что спорт вне политики. Мы убедились в том, что это не так. Считаю, что это нечестно.
– Сборную России в группе чемпионата мира заменила Франция.
– Думаю, рейтинги телевидения упадут. Кто будет в России смотреть чемпионат мира? Если б я работал на нашем телевидении, то сказал бы, что не надо даже показывать.
– Удивляет ли вас, что Россия за эти восемь лет ни разу не была чемпионом мира?
– Конечно, это удивительно.
Помню, у нас был чемпионат мира в Москве в 2016 году – там мы должны были выигрывать, но проиграли в полуфинале финнам. Дальше уже как-то не пошло: где-то в финале проигрывали, – сказал Бурмистров.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии.