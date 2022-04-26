Бурмистров о победе на ЧМ-2014: «К нам спустился Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки»

Александр Бурмистров рассказал, как проходило празднование победы на ЧМ-2014.
В финале того турнира сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:2.
– К нам сразу спустился Владимир Владимирович Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки.
Вообще мы должны были улетать через два дня. Андрей Сафронов спросил, что мы хотим, и решили, что сразу полетим домой. Под утро были в Москве.
– Продолжили там?
– Да, пару дней отмечали. Никто не улетал, потому что был намечен парад, на прием к президенту в Кремль ходили.
Наверное, это моя самая яркая победа. Кубок Гагарина – тоже, но мы всегда можем за него побороться, а вот в сборной не всегда получается, – сказал нападающий «Ак Барса».