Бурмистров о победе на ЧМ-2014: «К нам спустился Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки»

рассказал, как проходило празднование победы на ЧМ-2014.

В финале того турнира сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:2.

– К нам сразу спустился Владимир Владимирович Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки.

Вообще мы должны были улетать через два дня. спросил, что мы хотим, и решили, что сразу полетим домой. Под утро были в Москве.

– Продолжили там?

– Да, пару дней отмечали. Никто не улетал, потому что был намечен парад, на прием к президенту в Кремль ходили.

Наверное, это моя самая яркая победа. – тоже, но мы всегда можем за него побороться, а вот в сборной не всегда получается, – сказал нападающий .