Валуев о санкциях ИИХФ: «Отрезая наш хоккей от мирового, ампутируют сами себе руку. В итоге не будет никакой достойной конкуренции»

Николай Валуев высказался о намерении ИИХФ открыть дисциплинарное дело против .

Ранее стало известно, что совет по этике Международной федерации хоккея узнал, что ФХР якобы направила в клубы инструкции об акциях в поддержку армии РФ. Совет по этике проведет расследование и решит, передавать ли дело в Дисциплинарный совет ИИХФ.

В свою очередь, ФХР заявила, что не контактировала с клубами КХЛ по этому вопросу.

– Не знаю, проводила ли наша Федерация хоккея подобные мероприятия. Это можно сказать только в случае предоставления сторонами достоверной информации.

Даже если такое было, то вопрос в том, что Международная федерация хоккея принимает за акции в поддержку военной операции? Например, если кто-то из хоккеистов вышел на лед с георгиевской ленточкой, то как это будет рассматриваться? Как поддержка спецоперации на Украине или вообще патриотический жест в сторону исторической правды в отношении Великой Отечественной войны?

– Как вы относитесь к санкциям в отношении нашего хоккея? У России отняли молодежный чемпионат мира, грозятся также забрать чемпионат мира-2023 в Санкт-Петербурге.

– Отрезая наш хоккей от так называемого мирового, ампутируют сами себе руку. В итоге не будет никакой достойной конкуренции. И какие они после этого будут чемпионы? Никакие, – сказал депутат Госдумы РФ.