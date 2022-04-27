«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и сыграет с «Эдмонтоном» в первом раунде

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф впервые с 2018 года и сыграет с в 1-м раунде.

Это стало известно после победы «Далласа» над «Вегасом» (3:2 ОТ).

«Кингс» досрочно заняли 3-е место в дивизионе с 96 очками в 80 матчах. Их соперником в первом раунде будет «Эдмонтон», набравший 100 очков в 80 матчах и обеспечивший себе 2-е место.

Таким образом, «Ойлерс» получили преимущество своего льда в серии.

«Кингс» не выиграли ни одной кубковой серии после своей второй победы в Кубке Стэнли в 2014 году. В плей-офф-2016 клуб уступил в первом раунде «Сан-Хосе» (1-4), в 2018 – «Вегасу» (0-4).

С 2018 года в составе осталось 6 игроков – Джонатан Куик, Дастин Браун, Анже Копитар, Дрю Даути (сейчас травмирован), Алекс Иафалло и Адриан Кемпе.