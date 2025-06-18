Беннетт о Маршанде: «Не думаю, что без него «Флорида» бы выиграла Кубок Стэнли. Его воля к победе вдохновляет. Замечательный игрок и человек»

Сэм Беннетт высоко отозвался о Брэде Маршанде.

37-летний форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Незадолго до закрытия окна переходов его выменяли из «Бостона» на пик в 1-м раунде драфта-2027 года. Маршанд набрал 20 (10+10) очков в плей-офф.

«Как только его обменяли сюда, он сразу же похвалил меня в групповом чате за нашу игру в прошлом плей-офф. Но то, что он значил для этой команды... Я действительно не думаю, что мы выиграли бы Кубок Стэнли без него.

Его лидерство, его воля к победе вдохновляют. И я говорил ему перед каждой игрой: «Мы пойдем за тобой». И мы шли. Он был на высоте каждый вечер. Он замечательный игрок и человек. Благодарен, что мне довелось играть с ним», – сказал форвард «Флориды».